Criminosa foi presa dentro de um táxi nesta quarta-feiraDisque Denúncia / Divulgação

Publicado 29/12/2021 19:17

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (29), no bairro do Méier, Zona Norte da cidade, uma mulher de 18 anos, identificada como Nadyne de Carvalho Rodrigues, pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi encontrada dentro de um táxi que estava próximo ao Estádio Nilton Santos. De acordo com agentes, a criminosa, que já estava sendo investigada, fazia parte de uma facção do Comando Vermelho (CV) e era responsável por transportar entorpecentes da Zona Sul para a Baixada Fluminense.

Ainda segundo a polícia, Nadyne já havia sido presa este ano pelo mesmo crime e por armazenar munições de armas em casa. Contra ela, também constava um mandado de prisão por corrupção de menores.

A ocorrência foi encaminhada para a 13ª DP (Ipanema), onde foi tomada todas as medidas cabíveis. Agora, a criminosa será encaminhada a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.