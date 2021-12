Turistas visitam o Trenzinho do Corcovado nesta quarta feira, 29 - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 29/12/2021 16:24 | Atualizado 29/12/2021 18:42

Rio - Às vésperas do Réveillon, a movimentação de cariocas e turistas está em alta nos principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa. Apesar das preocupações por causa da pandemia da covid-19, a estação para o Trenzinho do Corcovado, no Cosme Velho, ficou lotada nesta quarta-feira. Além disso, a quantidade de visitantes no Cristo Redentor está crescendo desde semana passada.

O trem do Corcovado segue com funcionamento de 07h20 às 16:40. Com tempo bom, a previsão para sexta (31), sábado (01) e domingo (02) é de que 10 mil turistas passem pelo Trem do Corcovado. Na última sexta (24) e sábado, quase quatro mil turistas passaram pelo Cristo. Nesta terça-feira, 28, o número chegou a 3418 visitantes, patamar que deve ser batido já nesta quarta-feira, 29.

Já o Bondinho Pão de Açúcar informou que tem previsão de terminar o último mês do ano se aproximando ao público no comparativo ao mesmo período pré-pandemia. No mês de dezembro, o parque apresenta um crescimento de 25% em relação ao mês anterior e, no acumulado do mês, indica uma número próximo a do ano de 2019. A previsão para a semana do Réveillon é receber 6 mil visitantes por dia, quase o dobro das semanas anteriores.



Réveillon na cidade do Rio

As expectativas para o Réveillon na capital são altas e os comerciantes estão animados com a possibilidade de retomada econômica. Segundo a Hotéis Rio, sindicato representante do setor, os hotéis do Rio de Janeiro devem registrar lotação máxima na virada do ano. A ocupação estava em 92% nesta terça-feira, 28.

Os resultados são corroborados por outro levantamento, desta vez feito pela Rio Convention and Visitor Bureau (RCVB), fundação ligada ao turismo e entretenimento na cidade. A pesquisa contempla os 50 hotéis que fazem parte da rede.