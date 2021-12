Rio entra em estágio de mobilização por conta da previsão de chuva moderada - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 29/12/2021 20:17 | Atualizado 29/12/2021 22:42

Rio - A chuva que caiu na noite desta quarta-feira (29) provocou diversos transtornos na cidade do Rio. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o município entrou em estágio de mobilização às 19h30 devido a previsão de chuva moderada a forte. Para as próximas horas, a estimativa é que chova de forma fraca a moderada.



Entre 21h45 e 22h, houve registro de chuva muito forte em Jacarepaguá. Choveu moderado na Cidade de Deus e fraco nas demais estações da cidade. Por conta da chuva, houve o registro de bolsão d'água na Avenida Armando Lombardo, na altura da Rua Paulo Mazzucchelli, sentido São Conrado. Confira:



BARRA DA TIJUCA | AV. ARMANDO LOMBARDI: há um bolsão d'água na altura da Rua Paulo Mazzucchelli, sentido São Conrado. Equipes da prefeitura acionadas. Trânsito sem retenção.#zonaoeste pic.twitter.com/dnDSMjQGmR — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 29, 2021

Na Rua do Catete, na Zona Sul do Rio, equipes da Prefeitura do Rio atuaram para escoar um bolsão d'água na via, que ficou interditada por cerca de 15 minutos na altura da Rua Silveira Martins. A chuva também causou estragos no Morro Agudo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Crédito: Whatsapp O DIA (98762-8248) pic.twitter.com/5HThH9ovNo — Jornal O Dia (@jornalodia) December 30, 2021

Confira a previsão para os próximos dias

A partir da tarde de quinta-feira (30), a formação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste influencia o tempo no Rio. A previsão é de chuva moderada a forte nos períodos da tarde e noite.

Na sexta-feira (31), este canal de umidade permanece atuando, com previsão de chuva moderada a forte durante a madrugada, passando a fraca a moderada a partir da manhã. Já entre sábado (1º) e domingo (2), o tempo permanece instável, com predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia.