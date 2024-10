Livros "Os Pequenos Heróis da Favela - Rocinha" foi escrito por 35 crianças moradoras da comunidade - Divulgação

Livros "Os Pequenos Heróis da Favela - Rocinha" foi escrito por 35 crianças moradoras da comunidadeDivulgação

Publicado 04/10/2024 13:20 | Atualizado 04/10/2024 13:31

Rio - A Biblioteca Parque da Rocinha, em São Conrado, Zona Sul, teve uma noite especial na quinta-feira (3). As 35 crianças autoras do livro 'Os Pequenos Heróis da Favela - Rocinha' estavam presentes ao lado de seus pais e familiares, amigos e apoiadores, para uma noite de autógrafos, que contou com cerca de 100 pessoas.



A iniciativa surgiu a partir de encontros promovidos pela Filos Editora, que reuniram crianças moradoras da comunidade, de 6 a 11 anos, na Biblioteca da Rocinha, para atividades culturais, como teatro, dança, aulas de reforço escolar e robótica. A partir dessa ação, os jovens foram convidados para escrever um livro falando sobre preservação da natureza, reciclagem e conscientização de moradores locais.



Um dos escritores do livro é Derrik Zarco, de 10 anos, morador da comunidade da Rocinha e filho da atriz Lua Alves. Ele destacou a importância do projeto.



"Fiquei muito feliz de escrever um livro tão legal ao lado dos meus amigos. Eu aprendi muitas coisas. Precisamos nos unir para resolver os problemas da comunidade e do nosso planeta. Eu adorei inventar personagens, como o guaxinim vilão, normalmente guaxinim é bonzinho, mas foi para o livro ficar maneiro. A gente aprendeu muito sobre meio ambiente, preservação e ecologia", disse.



David Calvete, articulador comunitário e um dos idealizadores do projeto, destacou a importância da iniciativa para a comunidade como um todo.

"Esse projeto é muito importante para mostrar que a comunidade pode e deve se unir. Os moradores da Rocinha são protagonistas de sua própria história. Essas 35 crianças provaram que a comunidade tem muitos talentos que merecem atenção. A Arte está em todos os lugares. Aqui na Rocinha ela é bem presente", afirmou.