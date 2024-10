Incêndio destruiu vegetação na Zona Oeste - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/10/2024 12:21

incêndio atingir a área de mata na comunidade da Muzema, Zona Oeste do Rio, a Defesa Civil interditou sete imóveis da região nesta sexta-feira (4). Por questões de segurança, o órgão recomendou que os moradores buscassem abrigo nas casas de familiares até que uma nova vistoria fosse realizada. Ninguém ficou ferido no incidente. Rio - Após um, Zona Oeste do Rio, a Defesa Civil interditou sete imóveis da região nesta sexta-feira (4). Por questões de segurança, o órgão recomendou que os moradores buscassem abrigo nas casas de familiares até que uma nova vistoria fosse realizada. Ninguém ficou ferido no incidente.

A Estrada do Itanhangá chegou a ser totalmente interditada por conta da queda de raízes da vegetação na pista. No entanto, a pista sentido Barra da Tijuca foi liberada por volta de 8h e a que vai em direção ao Rio das Pedras segue bloqueada. O fluxo opera em "siga e pare".



O Corpo de Bombeiros conseguiu combater o incêndio de grandes proporções durante a madrugada. Os militares atuaram por cerca de dez horas para extinguir as chamas, que tiveram início ainda na tarde de quinta-feira (3). Imagens que circulam nas redes sociais mostraram o fogo consumindo a vegetação em um local próximo à comunidade da Muzema.



Em nota, a Geo-Rio informou que está local do incêndio desde ontem. De acordo com o instituto, os técnicos já analisaram e não há risco iminente de deslocamento das pedras, apenas vegetação que se soltou da encosta. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.

A Fundação Geo-Rio, Comlurb, Guarda Municipal, CET-Rio e Subprefeitura da Barra da Tijuca atuam no local.