Um mico-leão-dourado é resgatado em Nova Iguaçu na última quarta-feira (2).Divulgação / CBMERJ

Rio - Um mico-leão-dourado, espécie considerada em perigo de extinção, foi resgatado por Bombeiros em uma casa no bairro Metrópole, em Nova Iguaçu, na noite da última quarta-feira (2). Segundo a corporação, o animal, que estava visivelmente desnutrido e com coloração alterada, entrou pela janela da residência e assustou os moradores.

Após o resgate, o mico foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade Estácio de Sá, em Vargem Pequena, onde recebe os cuidados médicos, com apoio do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ). O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também foi acionado e acompanha o caso.

Jeferson Pires, médico veterinário da Instituição que recebeu o animal, identificou que o macaco se trata de uma fêmea e que, apesar de desidratada e desnutrida, está bem e seus exames de hemograma e raio-x estão e acordo com o esperado. Ela será recuperada e encaminhada para o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro onde entrará para o programa de conservação da espécie.

O mico-leão-dourado, considerado o mascote da conservação da biodiversidade por diversos órgãos e instituições de preservação, entrou para a lista de espécies em extinção nos anos 70, quando foi notado que havia menos de 200 animais na natureza devido à perda de habitat e ao tráfico de animais.

Hoje, a espécie é classificada como "em perigo" (EN) pela Lista Vermelha da IUCN, sigla em inglês para União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais.

O animal de pequeno porte que vive cerca de 8 anos e pode se reproduzir até duas vezes ao ano. Com hábitos diurnos, os micos se alimentam de frutos, animais invertebrados e pequenos vertebrados.

Criar esse animal em cativeiro sem autorização é considerado crime ambiental sob pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa.