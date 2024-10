Garanta seu ingresso para o Mondial de la Bière, o maior festival de cervejas artesanais da América Latina, no Píer Mauá, de 10 a 13 de outubro - Divulgação

Publicado 08/10/2024 08:37

Rio - O jornal O DIA é parceiro de mídia da 11ª edição do Mondial de la Bière, maior festival de cervejas artesanais e entretenimento da América Latina, que conta com os patrocínios da cervejaria Therezópolis e do amendoim Mendorato, da Santa Helena. Realizado nos armazéns do Píer Mauá, no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 13 de outubro, o evento promete novas experiências para os amantes da cultura cervejeira.

A Therezópolis, conhecida dos frequentadores do Mondial, chega como patrocinadora oficial, oferecendo ao público a exclusividade do chopp Gold e Jade, além de outros rótulos disponíveis para degustação. A marca marca também presença com o Palco Experiência, trazendo shows de bandas como Sweet Guns e Bloco da Amy, além de DJs que garantem a animação. Para Renato Meves, Head de Alcoólicos da Coca-Cola Andina Brasil, “ser a marca que assina esse evento é brindar esse momento e fortalecer nossa alma cervejeira desde 1912”.



Complementando a experiência, Mendorato, da Santa Helena, se torna o snack oficial do festival. Com um espaço dedicado, a marca de amendoim japonês proporciona aos visitantes ativações interativas com brindes e a harmonização perfeita com as diversas cervejas artesanais do evento. “A resenha e a descontração do Mondial de la Bière têm total afinidade com Mendorato, valorizando momentos que merecem replay”, afirma Breno Carvalho, Head de Marketing da Santa Helena.



O Mondial de la Bière, com suas mais de 160 cervejarias e 1500 rótulos, é um evento consolidado no calendário carioca e tem uma expectativa de público de cerca de 40 mil pessoas. São 30 operações gastronômicas, uma vasta oferta de drinks e mais de 40 horas de apresentações musicais, do samba ao rock, distribuídas pelos armazéns do Píer Mauá.



Ingressos do Mondial disponíveis



O Mondial de la Bière retorna ao Píer Mauá, no Rio de Janeiro, de 10 a 13 de outubro, para sua 11ª edição. Celebrando 30 anos de história desde sua origem no Canadá, o festival traz mais de 1500 rótulos e 160 cervejarias, com uma grande variedade de estilos para agradar todos os gostos.