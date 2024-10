Com termômetro em baixa, previsão do tempo marca fim de onda de calor no Rio de Janeiro - Reprodução: Reginaldo Pimenta

Rio – O calor que marcou os primeiros dias da primavera no Rio de Janeiro dará lugar a temperaturas mais amenas, ou, para os padrões cariocas, mais frias. A previsão indica uma mudança no tempo, com quedas nas temperaturas e chuvas a partir de quarta-feira (9).

Nesta terça-feira (8), o céu permanece parcialmente nublado ao longo do dia, mas sem chance de chuva. A mínima será de 15°C, enquanto a máxima chega aos 35°C. Já na quarta-feira (9), o dia será de céu nublado a encoberto, com previsão de chuvas fracas a moderadas no final da tarde. As temperaturas começam a cair, variando entre 18°C e 23°C.

Na quinta-feira (10), o céu segue encoberto, com chuvas ao longo do dia. A mínima será de 17°C, e a máxima de 23°C. Para sexta-feira (11), são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde, com temperaturas entre 17°C e 25°C.

Já no sábado (12), dia das crianças, a previsão de momento indica que o o céu continuará nublado, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas, e temperaturas entre 19°C e 26°C.