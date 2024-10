Julia Soares, de 26 anos, foi indiciada por estelionato e falsa identidade - Reprodução/Redes Sociais

Rio - A Polícia Civil indiciou uma falsa advogada por aplicar golpes em clientes, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Julia Soares, de 26 anos, fingia ser profissional da área e cobrava valores das vítimas para realizar procedimentos dos processos. Os donos do escritório de advocacia onde ela trabalhava também foram enganados pela jovem, que arrecadou mais de R$ 100 mil com as fraudes.

De acordo com as investigações da 76ª DP (Niterói), Julia foi contratada pelo escritório para realizar serviços administrativos, depois de se apresentar como estudante de Direito, próxima de se formar. A distrital, no entanto, descobriu que ela cursou alguns períodos, mas não renovou a matrícula. Os donos se afeiçoaram a jovem e esperavam que ela terminasse a faculdade para trabalhar como advogada. Em uma ocasião, eles deram R$ 6 mil para a golpista pagar despesas do funeral da mãe, que ela fingiu ter morrido.



Ainda segundo as investigações, Julia se apresentava como advogada para os clientes e passou a receber pagamentos em sua conta. Segundo a polícia, as vítimas não desconfiavam do golpe, já que a jovem era funcionária do local, e uma delas chegou a pagar cerca de R$ 140 mil. Os valores não eram repassados para o escritório e os donos só descobriram o crime quando as vítimas os procuraram para cobrar o andamento de processos. A mulher foi indiciada por estelionato e falsa identidade.

"Ela não é foragida, nem está sendo procurada. Nós não tinhamos mais a situação flagrancial, porque esses fatos são passados, que nós estávamos investigando, descobrindo vítimas e analisando a conduta da indiciada. A partir do momento que nós reunimos todos os elementos, nós a indiciamos. Essa investigação foi remetida ao Ministério Público que vai oportunizar o oferecimento da denúncia e ela vai passar a ser ré no processo. Ao final do processo, ou até mesmo antes, como uma medida cautelar, o Ministério Público pode optar pela prisão dela", explicou a delegada Iasminy Vergetti.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Julia Soares. O espaço está aberto para manifestação.

Golpe do falso advogado

