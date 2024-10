Praia da Glória está própria para banho, de acordo com levantamento do Inea - Divulgação

Publicado 08/10/2024 16:38

Rio - A Praia da Glória, localizada na Zona Central, está prestes a completar três semanas estando própria para banho, de acordo com um levantamento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O órgão começou a divulgar o resultado do monitoramento do local em setembro deste ano.

O último boletim de balneabilidade de praias divulgado pelo Inea, na última quinta-feira (3), mostra que a água do espaço, ao lado direito da Marina da Glória, está limpa e própria para banhistas. Quem for ao local, pode apreciar a vista de um dos principais pontos turísticos da cidade, o Pão de Açúcar, enquanto se diverte no mar.

O resultado da balneabilidade da Praia da Glória foi incluído no boletim do Inea em 18 de setembro. Desde então, o Instituto avalia a qualidade da água como positiva. A análise é realizada por técnicos após a coleta de amostras.

"A Praia da Glória tem um enorme potencial de uso recreativo, e nosso objetivo é garantir que a população possa desfrutar desse espaço com segurança. O monitoramento da qualidade da água é uma ferramenta fundamental para garantir a saúde pública e preservar o meio ambiente", destacou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Segundo o Inea, desde a concessão dos serviços de saneamento, em 2021, as águas da Baía de Guanabara ganharam destaque em diversas ocasiões, como a volta da balneabilidade em praias como Flamengo e Botafogo, na Zona Sul, o reaparecimento de espécies marinhas, e até a redução de 90% da poluição na Praia do Flamengo.

O órgão explicou que algumas obras foram essenciais para que esses resultados se tornassem realidade. Dentre elas, o desvio do Rio Carioca, que escoava para a Praia do Flamengo e que foi desviado para o interceptor oceânico, fez com que fosse evitado o despejo de 20 milhões de litros de água contaminada diretamente na praia.

Conforme aponta o último boletim divulgado, apenas as Praias de São Conrado e do Pepino, na Zona Sul, e da Joatinga e da Barra da Tijuca (em frente ao quartel do 2º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros e no Quebra-Mar, em frente à Rua Sargento João de Faria), na Zona Oeste, não estão próprias para banho na cidade.

Bairro da Zona Central

Na época, a Prefeitura do Rio informou que a mudança acontece por uma questão de identidade. Nada irá mudar estruturalmente, mas a Glória tem características parecidas com bairros da Zona Central, como a Lapa, de acordo com o órgão.