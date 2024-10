O corpo do jovem de 17 anos foi sepultado na tarde desta segunda no Cemitério de Santa Cruz - Pedro Teixeira / Agência O Dia

O corpo do jovem de 17 anos foi sepultado na tarde desta segunda no Cemitério de Santa CruzPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 08/10/2024 16:40 | Atualizado 08/10/2024 17:02

Rio - O corpo do adolescente B. L. M. F., de 17 anos, que morreu após ser baleado em Santa Cruz , na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (7), foi sepultado na tarde desta terça (8), no cemitério do mesmo bairro. Na ocasião, que teve ainda mais dois homens mortos, testemunhas afirmaram ter havido intenso tiroteio no local.

Cerca de 20 a 30 pessoas estiveram no velório, a maioria camisas estampando o rosto do menino. A família não quis dar entrevistas, tampouco autorizou registro por imagens. Mas nas redes sociais, uma pessoa, que se apresenta como irmã do jovem, postou que a vítima seria portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)

Ela ainda garante que o garoto não tinha envolvimento com criminosos da região: "Meu irmão não era e nunca foi envolvido com nada de errado. Ele foi mais uma vítima inocente da criminalidade no Rio. Ele não tinha capacidade para tomar decisões que o levassem à vida do crime".

Nos comentários repercutindo a postagem, outras pessoas escreveram: "Será eterno meu primo", destacou um; "Logo tu, mano?", questionou outro.

Ainda de acordo com testemunhas, o adolescente estava em uma oficina mexendo em uma bicicleta quando foi atingido. A Polícia Civil comunicou que agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime. A corporação informou também que os outros dois mortos na mesma ocasião ainda não foram identificados.