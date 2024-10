A idosa precisou ser socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde da região - Reprodução

Rio - Quatro adolescentes foram detidos após agredirem uma idosa em um assalto na Rua General Severino, em Botafogo, na Zona Sul, nesta quarta-feira (9). Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a mulher foi atingida na cabeça.



Segundo testemunhas, a vítima, que teria 84 anos, precisou ser socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde da região. Apesar de ter tido a cabeça enfaixada, ela recebeu alta em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) foram informados do assalto pela vítima e realizaram uma busca nas proximidades, momento em que encontraram os suspeitos. Com eles, uma carteira, celular, uma chave de fenda e um pedaço de caco de vidro foram apreendidos.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.