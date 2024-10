Agentes apreenderam 15 metros de fio com o suspeito - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 13/10/2024 07:53

Rio - A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada deste domingo (13), um homem que estava furtando cabos em Vila Isabel, na Zona Norte.

De acordo com a corporação, os agentes do 6º BPM (Tijuca) realizam patrulhamento na Rua Torres Homem quando suspeitaram da ação. Ao ser abordado pela equipe, os policiais encontraram 15 metros de cabo.



O material furtado e o suspeito foram encaminhados à 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.

