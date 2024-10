Mulher foi localizada por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio - Reprodução / Google Street View

Publicado 13/10/2024 10:47

Rio - Ana última sexta-feira (11) foi levada para um abrigo sob proteção da Polícia Civil. A mulher e os dois filhos retornaram ao Rio após a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro receber a informação de que a estrangeira estaria sendo mantida em cárcere privado.A especializada acredita que a vítima estaria sendo pressionada por pessoas ligadas ao marido para retirar a queixa contra ele, que foi preso no último dia 6 na forma da Lei Maria da Penha após agredi-la. Segundo a polícia, a mulher passou por exame de corpo de delito, onde foi confirmada a agressão.Uma ação foi montada pelas delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) do Rio e de Antissequestro (DAS)para resgatar a mulher. Ao chegarem no local, uma unidade islâmica, a mulher disse aos agentes que estava lá de forma consentida, mas solicitou retorno ao Rio.