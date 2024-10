Veículo estava na garagem de um prédio na Rua Caçapava, no Grajaú - Reprodução / Google Street View

Veículo estava na garagem de um prédio na Rua Caçapava, no GrajaúReprodução / Google Street View

Publicado 16/10/2024 08:46 | Atualizado 16/10/2024 08:49

Rio - Um carro que estava na garagem de um prédio no Grajaú, na Zona Norte, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, um casal precisou de atendimento.

A corporação informou que militares do quartel do bairro foram acionados às 6h50 para uma ocorrência de fogo em veículo na Rua Caçapava. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.



Segundo os bombeiros, um casal ficou ferido, mas recusou ser encaminhado ao hospital. As chamas foram controladas por volta de 8h20.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via precisou ser fechada, na altura da Rua Uberaba. O trânsito apresenta lentidão no trecho.