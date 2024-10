Bruno Mars fará três shows no Nilton Santos - Reprodução / Instagram

Publicado 16/10/2024 11:03 | Atualizado 16/10/2024 11:11

Rio - A SuperVia e o MetrôRio prepararam um esquema especial de funcionamento para atender ao público que irá aos shows do cantor americano Bruno Mars. A primeira apresentação vai ocorrer no estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, nesta quarta-feira (16), às 21h, e a melhor forma para chegar ao local é usando trem. No sábado (19) e no domingo (20), o astro repete a dose, às 21h.



Para a ida, segundo a SuperVia, haverá partidas diretas da Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro, com intervalos de 40 minutos, entre 16h50 e 20h.



No retorno, após o término, todas as estações estarão abertas apenas para desembarque, com exceção da Engenho de Dentro, que funcionará até 00h30, para embarque dos clientes. Haverá trens diretos para a Central e paradores que atenderão diversos ramais, como Santa Cruz, Japeri e Deodoro, com intervalos de 10 a 30 minutos.

Esquema do MetrôRio

De acordo com o MetrôRio, o horário de embarque na estação de integração, Central do Brasil, vai se estender até às 1h30 nos dias do evento. Nas outras estações, o funcionamento será normal, de 5h à meia-noite.



Na ida, a concessionária recomenda que os clientes desembarquem na Central, para pegar o trem em direção ao Nilton Santos. Já no retorno, o público poderá seguir para as estações das linhas 1 e 4 no sentido Uruguai/Tijuca ou Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Na linha 2, os passageiros devem ir para a Pavuna.