A Via Expressa do Porto está temporariamente interditada na altura da Rodoviária - Divulgação

A Via Expressa do Porto está temporariamente interditada na altura da RodoviáriaDivulgação

Publicado 16/10/2024 10:34 | Atualizado 16/10/2024 11:51

Rio- Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta deixou dois feridos no Túnel Marcelo Alencar, no Centro, na manhã desta quarta-feira (16). Devido ao acidente, a Via Expressa do Porto ficou temporariamente interditada, por quase duas horas, na altura da Rodoviária do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiro, o acionamento ocorreu por volta das 9h. As vítimas, que não tiveram a identidade divulgada, foram atendidas e liberadas ainda no local.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a colisão ocorreu no sentido Aterro do Flamengo, Zona Sul, e o desvio foi feito pela Via B4. Durante a interdição, as rotas alternativas foram os túneis Rebouças e Santa Bárbara.

Apesar da liberação da via, o trânsito está lento na região.