A exoneração de Marcelo foi publicada no Diário OficialDivulgação

Publicado 16/10/2024 15:11 | Atualizado 16/10/2024 16:07

Rio - O secretário de Esportes de Queimados, Marcelo Miranda Leyed, conhecido como Marcelo Picciani, foi exonerado nesta terça-feira (15) depois de ser preso em flagrante pelo estupro de uma adolescente de 15 anos. A exoneração já foi publicada no Diário Oficial do município.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para ocorrência de estupro na Avenida Maracanã, na Vila Olímpica, durante um evento de comemoração pelo Dia das Crianças, no sábado (12). A vítima informou aos policiais que teria sido molestada por Marcelo, que a trancou em sua sala.



Após depoimentos de testemunhas e envolvidos, a Polícia Civil prendeu Leyerd em flagrante por estupro.

Procurada, a Prefeitura de Queimados ainda não respondeu à reportagem. O DIA tenta contato com a defesa de Marcelo. O espaço está aberto para manifestação.