Criminosos ordenaram o fechamento dos comércios no bairro Coelho, em São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 16/10/2024 15:02 | Atualizado 16/10/2024 15:04

Rio - Um policial militar de folga reagiu a um assalto e foi baleado no bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, no fim da manhã desta quarta-feira (16). O agente foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde passa por cirurgia.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas e estiveram no local para verificar os fatos. Ainda na região, momentos depois da tentativa de assalto, os policiais contaram que foram atacadas a tiros e houve confronto com criminosos do bairro Coelho, região vizinha ao Colubandê.

Dois suspeitos foram baleados e socorridos à mesma unidade de saúde. Um fuzil calibre 5.56, dois carregadores, um rádio comunicador e uma motocicleta foram apreendidos. Entre os feridos estaria o gerente do tráfico da região, o que motivou a retaliação por parte dos criminosos. Eles deram ordem para fechar os comércios dos bairros do Coelho e Jockey, ambos em São Gonçalo.

Por volta das 14h30, pessoas colocaram fogo em objetos nas imediações da RJ-104, na altura do Coelho. O grupo estaria manifestando pela morte de um dos suspeitos baleados no confronto com a PM. Equipes do 7º BPM atuam para estabilizar a região e a corporação ainda não confirmou a morte deste suspeito.

A ocorrência está em andamento.