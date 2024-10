Investigação foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói - Reprodução

Publicado 16/10/2024 12:48 | Atualizado 16/10/2024 12:49

Rio - Um homem de 51 anos foi preso, nesta terça-feira (15), acusado de abusar sexualmente da prima, de 11 anos, e da própria irmã, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Ele morava no mesmo terreno que as vítimas.

Segundo a Polícia Civil, o preso foi capturado após "cruzamento de dados de inteligência" dos agentes. As investigações constataram que o acusado aproveitava da proximidade entre as casas para levar a vítima ao seu quarto, se trancar com ela e praticar os abusos.

A irmã do homem, que não teve a idade revelada, foi ouvida após a prisão. Foi quando ela relatou que também já havia sido abusada, da mesma maneira que a prima. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói.