Frente fria prevista para chegar sexta-feira (18) traz queda na temperatura e chuvas - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

Publicado 16/10/2024 11:22 | Atualizado 16/10/2024 12:40

fotogaleria Rio - Ainda com o calor predominando ao longo do dia nesta quarta-feira (16), a previsão aponta para a chegada de uma frente fria a partir da sexta (18). De acordo com o Sistema Alerta Rio, os cariocas podem se preparar para um fim de semana chuvoso e com ventos moderados.

Esta quarta-feira (16) é marcada por sol e temperatura em elevação ao longo do dia, ainda pela manhã, banhistas aproveitaram o céu aberto na praia do Arpoador, na Zona Sul, com previsão entre 18°C e 33°C, sem possibilidade de chuva. E a situação segue parecida na quinta-feira (17), com o termômetro variando entre 18°C e 32°C, ventos fracos e céu parcialmente nublado.



Na sexta-feira (18) as mudanças causadas pela frente fria deixarão o céu nublado já nas primeiras horas do dia, com chance de pancadas de chuva para o final da tarde. A temperatura indica mínima de 19°C e máxima de 32°C.

Já no sábado (19), o céu estará encoberto, com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A previsão aponta declínio, com mínima estimada em 17°C e máxima em 28°C.

Fechando a semana, no domingo (20), o tempo permanece nublado e a temperatura cai mais um pouco. Segundo o Alerta Rio, a mínima prevista é de 15°C e máxima de 25°C, com chuva fraca a moderada pela manhã e à tarde.