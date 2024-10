Caetano Veloso e Maria Bethânia farão show no Réveillon do Rio - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 16/10/2024 13:12 | Atualizado 16/10/2024 15:02

Rio - O Ano Novo já está se aproximando! Com as tradicionais festas espalhadas pela cidade, a chegada de 2025 promete ser ainda mais especial, já que o prefeito Eduardo Paes anunciou, nesta quarta-feira (16), que o Réveillon do Rio terá shows de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta.

No X, antigo Twitter, Paes não se segurou e logo soltou a novidade. "Pediram para eu não vazar mas…. Réveillon no Rio vai ter… Caetano e Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta! Turistas, Podem reservar seus quartos de hotel! Cariocas, se preparem!", adiantou o prefeito.

Embora Paes não tenha especificado o local em que os artistas irão se apresentar, espera-se que os shows aconteçam em Copacabana, palco de um dos maiores réveillons do mundo. Com muita festa, cerca de dois milhões de pessoas costumam se reunir nas areias da Princesinha do Mar para celebrar a virada do ano.

Segundo a Riotur, mais detalhes dos shows e outras atrações serão divulgados nas próximas semanas. Neste ano, "A Maior Virada do Mundo" será o tema do réveillon carioca. Copacabana receberá 20 torres de som e dois palcos: Rio (em frente ao hotel Copacabana Palace), que vai celebrar a diversidade da música brasileira, e o Pra Sambar. Com duração de 12 minutos, o tradicional espetáculo de fogos contará com dez balsas na Princesinha do Mar e outras três no Flamengo.

Também estão previstas queimas de fogos na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, mas no alto dos hotéis, e não na praia. Além de Copacabana, a Praia do Flamengo, Praia de Ramos, Parque Madureira, Penha, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Bangu, Inhoaíba, Praia de Sepetiba e Barra de Guaratiba também receberão palcos para festejar a chegada de 2025.

"Vai ser uma experiência sem igual. Além de Copacabana, o réveillon do Rio, a maior virada do mundo, ocorrerá em diversos outros bairros da cidade, de Paquetá a Inhoaíba. E se a virada do ano será assim, imagina o que vem para o setor turístico carioca em 2025", celebra o presidente da Riotur, Patrick Corrêa.

Depois da última turnê juntos em 1978, Caetano Veloso e Maria Bethânia percorreram diversas cidades brasileiras em shows em dupla neste ano. Com ingressos esgotados, os irmãos embalaram seus maiores sucessos e homenagearam grandes nomes da música nacional.