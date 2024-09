Ivete Sangalo revela detalhes surpreendentes de ensaios para o Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 16:19

Rio - Ivete Sangalo se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio na última sexta-feira (20) e impressionou o público ao sobrevoar a multidão durante seu show no festival. Nesta quarta-feira (25), a cantora contou mais detalhes de como foi a preparação para o momento.