MC Daniel faz breve participação em show de Ne-Yo no Rock in RioReprodução / Instagram / Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 23/09/2024 18:20 | Atualizado 23/09/2024 18:23

Rio - O cantor Ne-Yo, de 44 anos, anunciou durante sua apresentação no Palco Mundo do Rock in Rio , neste domingo (22), uma parceria musical com MC Daniel, de 26. Além disso, o cantor brasileiro foi ao palco para fazer um participação relâmpago, em que cantou seu sucesso "Vamo de pagodin".

Em meio aos clássicos que marcaram a geração dos anos 2000, o astro estadunidense falou sobre sua experiência no Brasil. "Eu passei os últimos dias no Brasil trabalhando com uns artistas daqui. Quero trazer alguém com quem eu tenho trabalhado", revelou Ne-Yo antes de o MC entrar no palco.

Nas redes sociais, muitos internautas demonstraram descontentamento pela escolha do paulista. "Chapou, tinham muitas outras opções de colaboração", criticou uma. "Oh, não. Tanto CANTOR e ele dá uma dessa. Como vi em algum comentário, pelo menos um vai ter que realmente cantar a música", ironizou mais uma. "Tanto artista brabo aí da Black Music/RnB etc., e ele vai colaborar com um influencer (risos)", reclamou um terceiro.