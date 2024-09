Shawn Mendes - Reprodução / Instagram

Shawn MendesReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 17:57

Rio - Shawn Mendes usou seu perfil nas redes sociais, nesta segunda-feira (23), para enaltecer e agradecer o público brasileiro pelo show incrível que realizou na noite de domingo (22) no Rock in Rio. O cantor foi o headliner do último dia do festival e reuniu mais de 100 mil vozes para cantar "Mas que nada", do Sérgio Mendes.



"Brasil, você é uma luz neste mundo! Eu te amo",comentou o artista. Os fãs do cantor encheram os comentários de mensagens carinhosas ao canadense, que volta para o Brasil em 2025 para se apresentar em São Paulo: “Melhor dia da minha vida, já estou com saudades”, escreveu uma, “Morrendo de saudades já”, comentou outro.