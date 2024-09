Akon se apresentou no Palco Mundo neste domingo (23) - Renan Areias/Agência O Dia

"Akon prometeu tudo e entregou um playback ruim, autotune e um DJ da Shopee", afirmou o fã, que seguiu com risadas e foi repostado nesta segunda-feira (23). no Rock in Rio Após um show com gafes , como nos dois momentos em que saudou São Paulo ao invés do Rio de Janeiro, Akon voltou a "deslizar" nas redes sociais. O artista, que foi uma das atrações principais do último dia do festival neste domingo (22), compartilhou publicações de fãs que o marcaram nos stories do Instagram. No entanto, uma delas tinha críticas pesadas à apresentação."Akon prometeu tudo e entregou um playback ruim, autotune e um DJ da Shopee", afirmou o fã, que seguiu com risadas e foi repostado nesta segunda-feira (23).

Apesar de animar o público, a performance do cantor americano foi criticada por ser feita inteiramente em playback, acompanhamento musical previamente gravado. As vezes em que o cantor falava com a plateia, entre as músicas, eram os momentos em que se ouvia a real voz do artista. Já o autotune é um efeito de distorção na voz.

Outros momentos marcaram a apresentação de Akon, como no início, quando tentou pular em cima das pessoas dentro de uma bola de plástico, que acabou furando e o fez desistir da ideia. Entretanto, hits do cantor, como "I Wanna Love You" e "Smack That", que marcaram os anos 2000, animaram o público.