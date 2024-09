Katy Perry no Cristo Redentor - Reprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 15:27

Rio - Katy Perry, de 39 anos, surpreendeu os internautas ao abrir um álbum de fotos, nesta segunda-feira (23), já em clima de nostalgia, após se despedir do Brasil na noite de sábado (21), um dia depois de se apresentar no Rock in Rio.

Nas imagens, a cantora mostrou os bastidores do festival, entre eles, uma chamada de vídeo realizada com o marido, o ator Orlando Bloom, enquanto aguardava para entrar no palco. Ela também compartilhou foto de sua ida ao Cristo Redentor, e como gravou o vídeo de despedida usando um biquíni nas cores verde e amarelo

Os fãs brasileiros da cantora já expressaram que querem que a cantora volte logo: "Volta logo para o Brasil com a tour do álbum! Nós te amamos", pediu um, "Minha vida não tem mais graça depois do seu show", brincou outro.