Mariah Carey durante show no Rock in Rio 2024Leo Franco / AgNews

Publicado 23/09/2024 10:48 | Atualizado 23/09/2024 13:18

Rio - Várias celebridades tiveram um dia de 'gente como a gente' no Rock in Rio, neste domingo (22). Presenças vips do festival, Juliana Paes, Thaynara OG, Juliette, Theodoro, Dani Calabresa, Camila de Lucas, Sophie Charlotte, Xamã e outros famosos não foram autorizados a assistirem ao show de Mariah Carey em um local privilegiado, de frente para o palco, e por isso curtiram alguns momentos do espetáculo na pista. A estrela internacional, que se apresentou no Sunset, só teria permitido familiares no espaço.

Em publicações feitas no Instagram Stories, Thaynara OG confirmou a situação. "Mariah cancelou o 'fosso' (espaço privilegiado). Expulsou imprensa, todo mundo. Não quer ninguém na frente. Que fuleragem...Ela não vai permitir. A Mariah é uma diva, ela pode fazer isso...Ela vai deixar só a família mesmo", afirmou a influenciadora digital.

Na mesma rede social, o influenciador digital Theodoro mostrou um vídeo ao lado de Juliana Paes, Juliette, Camila de Lucas e brincou: "A gente tentou". Julia Rodrigues também lamentou: "Não vai ter Mariah no meu stories, porque ela bloqueou todo mundo. Não vou estar perto".

A campeã do 'BBB 21' Juliette também utilizou os stories do Instagram para falar sobre o ocorrido. Ela explicou que Theodoro chamou ela e outros artistas para assistirem a apresentação da diva pop no gramado. "A gente sabia que o show da Mariah não tinha 'fosso', que é aquela área dos artistas. E a organização do evento já explica para gente, não tem essa de ser barrado, não", pontuou.

Camilla de Lucas reforçou que eles já sabiam que não existia o 'fosso', mas que mesmo assim quiseram assistir fora da área VIP. "A Mariah não libera nenhum artista para assistir o show dela na frente do palco. E de todos os shows, esse era o que o povo estava mais desesperado querendo ficar na frente do palco".

Com isso, alguns famosos conferiram a apresentação da diva na pista e posaram em clima de descontração para fotos.