Mariah Carey afirma que está obcecada depois de se apresentar no Rock in Rio Leo Franco / AgNews

Rio - A cantora Mariah Carey, de 55 anos, demonstrou o carinho pelos fãs brasileiros, através das redes sociais, nesta segunda-feira (23), ao afirmar que está "obcecada" pela Cidade Maravilhosa. A expressão faz menção a música "Obsessed", que abriu o show da diva pop no Rock in Rio 2024 "Rio, só tenho uma palavra para você… OBSESSADA!", escreveu a cantora internacional na legenda da publicação, traduzida para o português. Nos registros, ela aparece no palco com diferentes looks usados na apresentação.

Inclusive, a diva pop também mostrou o amor pelo país ao surgir com um vestido cravejado com cristais no formato da bandeira do Brasil. A cantora ainda trocou o figurino, usando um vestido rosa justinho com uma borboleta no busto.





O show de Mariah no Palco Sunset, neste domingo (22), foi um dos mais aguardados, inclusive, pelos famosos. A atriz Juliana Paes, a campeã do 'BBB 21' Juliette, Sophie Charlotte, Xamã e outras personalidades tentaram assistir a apresentação em frente ao palco, no entanto, não

Nos comentários da publicação, os fãs brasileiros retribuíram o carinho da diva internacional. "Foi lindo, mãe. Br te ama", disse um usuário do Instagram. "O melhor show da vida! Te amo", declarou um seguidor. "Foi um sonho real!", expressou uma terceira pessoa. O show de Mariah no Palco Sunset, neste domingo (22), foi um dos mais aguardados, inclusive, pelos famosos. A atriz Juliana Paes, a campeã do 'BBB 21' Juliette, Sophie Charlotte, Xamã e outras personalidades tentaram assistir a apresentação em frente ao palco, no entanto, não foram autorizados