Rock in Rio 2024 - 40 anos - Show de Ne-yo - Palco Mundo - domingo(22) - Zona Oeste - Rio de Janeiro. - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 25/09/2024 12:02

Rio - O cantor Ne-Yo, de 44 anos se despediu do Brasil com um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (25), após se apresentar no Rock in Rio e em São Paulo. Nas imagens, ele reuniu os melhores momentos de sua passagem pelo país, exibindo registros de seus shows e dos bastidores.

Na legenda escreveu: "Eu amo o Brasil, e o Brasil me ama. Vejo vocês na próxima vez", disse o cantor. Os fãs logo responderam. "Obrigado pela aula de como ser nego doce", disse um. "O Brasil realmente te ama, por favor volte, eu preciso ver seu show pessoalmente", escreveu o segundo. "Que show, experiência que nunca vou esquecer", disparou o terceiro.



O artista era uma das atrações mais aguardadas na Cidade do Rock, no último dia do evento, no domingo (22), e encantou o público com diversos hits. Ne-Yo ainda anunciou durante sua apresentação no Palco Mundo uma parceria musical com MC Daniel, de 26 anos, e recebeu o 'Falcão do Funk' no palco.