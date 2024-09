Fã consegue pegar camiseta usada por Shawn Mendes no Rock in Rio mesmo depois do show acabar - Renan Areias/Agência O Dia / Reprodução/TikTok

Fã consegue pegar camiseta usada por Shawn Mendes no Rock in Rio mesmo depois do show acabarRenan Areias/Agência O Dia / Reprodução/TikTok

Publicado 25/09/2024 14:40

Rio - Imagine ver seu ídolo de perto e ainda conseguir pegar camiseta usada por ele durante o show, mesmo depois da apresentação ter acabado. Isto foi o que aconteceu com a fã Paula Manhães no domingo (22) durante o Rock in Rio. Em seu perfil do TikTok, a jovem narrou como um copo d'água acabou se transformando em uma recordação para lá de especial.

Moradora de Campos dos Goytacazes, Paula contou que foi de excursão e chegou cedo ao Rock in Rio para aproveitar os brinquedos e, claro, os shows. No vídeo, ela diz que se aproximou do Palco Mundo já durante o show de Luísa Sonza, primeiro do dia no espaço.



Fã de Shawn Mendes, ela afirma que, mesmo que não tenha conseguido ficar na grade, pegou um bom lugar na frente do Palco Mundo, na direção em que ficou o teclado tocado pelo artista em um momento do show. Depois que a apresentação terminou e o público dispersou para ir embora, Paula contou que ficou com sede e resolveu pedir um copo para a funcionária que estava distribuindo água.

O que ela não esperava era ter sido surpreendida durante a limpeza do palco. Com dificuldades para abrir o lacre do copo d'água, ela continuou parada no mesmo lugar. "Do nada, um dos moços que estavam arrumando o palco pegou e tacou um negócio na minha direção. Eu só levantei minha mão e peguei um negócio branco, que eu não sabia o que que era. Eu abri e era simplesmente a blusa do Shaw Mendes", contou Paula.

"E aí eu comecei a falar: meu Deus, meu Deus, a blusa! É a blusa!. Começou todo mundo a vir perto de mim: 'deixa eu tirar foto, deixa eu cheirar'. E eu tremia, chorava, eu não conseguia fazer mais nada. 'Só não pega minha blusa', eu implorando agarrada na blusa e emprestando a blusa para tirar foto e cheirar, estava tão estatelada, que e eu falei, cara, não é possível. Dei uma cheirada: super cheirosa!", seguiu ela.

Em seguida, ela explicou que achou que a camiseta era, na verdade, de um dos amigos de Shawn, já que o cantor estava ao lado de dois quando tirou a roupa no palco. Porém, tanto um como o outro, jogou a peça de roupa para o público.

Dos três, Shawn foi o único que não atirou a camisa para os fãs. Paula contou, então, que já no ônibus, com a excursão que foi para o Rock in Rio, começou a ver vídeos e fotos da apresentação e constatou que aquela era realmente a peça de roupa usada pelo canadense.

"E aí eu virei a atração no ônibus e eu só sei falar disso. Estou meio monotemática ultimamente, mas é a blusa do Shawn, essa blusa vale R$ 5.000. Como assim, cara? E ela fica perfeita em mim. Tem o cheirinho do Shawn. Enfim, é meu amuleto da sorte agora. É a roupa mais cara que eu tenho", finalizou Paula.

Nos comentários, os fãs de Shawn Mendes ficaram enlouquecidos com o relato. Até quem estava no momento e conseguiu tirar uma foto com a peça de roupa agradeceu. "Divou muito, muito obrigada por deixar tirar foto com esse tesouro! Você merece demais essa lembrança maravilhosa", disse um perfil. "A gata tinha uma água e um sonho", brincou outro. "Não lava nunca! Dorme com ela junto do travesseiro para sentir o cheirinho dele. Meu Deus, eu estou surtando contigo. Que massa", escreveu um terceiro.