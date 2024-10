Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão no laboratório nesta segunda-feira (14). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 16/10/2024 14:11

Cleber é considerado foragido após a Justiça emitir um mandado de prisão contra ele e outras três pessoas. O grupo vai responder por crime contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária. Além do biólogo, o técnico do laboratório, um sócio do PCS Lab Saleme e uma auxiliar administrativa foram alvos de umaJacqueline Iris Bacellar de Assis éque atestaram que os doadores de órgãos não tinham HIV. No documento, aparece ainda o número de registro de uma biomédica que não atua mais na área e está com o seu cadastro cancelado no órgão. Ae afirmouque o laboratório manipulou e forjou mensagens, documentos e laudos, utilizando indevidamente seu nome. Ela estava foragida eO ginecologista e sócio do laboratório Walter Vieira, foi preso durante a ação de segunda (14). Segundo a polícia, ele é investigado por produzir os falsos laudos. Em depoimento, ele disse que o resultado preliminar feito pela sindicância interna do laboratórioO médico é tio do deputado federal Doutor Luizinho (PP), que foi secretário de Saúde do RJ no ano passado.Na mesma operação também foi preso o responsável técnico do laboratório, Ivanilson Fernandes dos Santos. Ele era contratado para fazer análise clínica do material que chegava da Central Estadual de Transplantes.A ação da polícia descobriu uma falha operacional de controle de qualidade nos testes de diagnóstico de HIV feitos pelo PCS Saleme. Os reagentes dos testes precisavam ser analisados diariamente, mas as investigações apontaram que houve determinação para que fosse diminuída a fiscalização, que passou a ser feita semanalmente,