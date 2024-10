Inauguração da escola inovadora aconteceu hoje (4) - Divulgação

Publicado 16/10/2024 17:58

Rio - As unidades públicas de ensino deverão implementar a dança na grade curricular do ensino fundamental. A lei foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado, nesta quarta-feira (16), após derrubar o veto do prefeito Eduardo Paes.

A norma federal estabelece que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que podem fazer parte de uma grade curricular. O projeto de lei entrará em vigor 360 dias após a data da sua publicação.



O autor da lei, o vereador Zico, afirma que a dança é uma forma de expressão corporal. Por meio de coreografias, os alunos aprendem a interpretar gestos e conhecer diferentes ritmos. É importante refletir sobre os diversos tipos de dança, apresentar novos gêneros e permitir que os alunos criem seus próprios passos.