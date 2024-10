Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga mortes de Raimundo Nonato Neto e Ricardo Simões - Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 18/10/2024 10:00

Rio - A Polícia Civil investiga as mortes de dois homens em um ataque a tiros, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Raimundo Nonato Neto e Ricardo Simões foram baleados quando estavam em um estabelecimento comercial, na noite desta quinta-feira (17), no bairro da Lagoinha, e não resistiram aos ferimentos. Uma terceira pessoa, ainda não identificada, também teria ficado ferida.

Segundo relatos nas redes sociais, Raimundo e Ricardo estavam em um mercadinho, do qual um deles seria proprietário, quando homens atiraram contra o local. O ataque teria ocorrido próximo ao Conjunto Elmo Braga e as vítimas morrido no local. Um outro baleado teria sido socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cabuçu e ainda não há informações sobre o quadro de saúde dele.

Procurada, a Polícia Militar ainda não informou se houve acionamento para o caso. O crime foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e as investigações estão em andamento para apurar a autoria e motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre horário e local dos sepultamentos de Raimundo e Ricardo.



Ataque em Belford Roxo deixou dois mortos e criança ferida

Na ocasião, criminosos passaram atirando em direção ao bar, no bairro Parque São José, e Diego Souza de Jesus, de 35 anos, morreu no estabelecimento. Já Milena Roberta Silva das Neves, 26, chegou a ser socorrida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, com quadro gravíssimo, múltiplas perfurações por arma de fogo e passou por cirurgias, mas não resistiu.