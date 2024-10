Motorista buscou a passageira em sua casa, com fortes dores e contrações - Reprodução

Motorista buscou a passageira em sua casa, com fortes dores e contraçõesReprodução

Publicado 18/10/2024 11:21 | Atualizado 18/10/2024 11:31

Rio - O motorista de aplicativo Emilson Cipriano foi responsável por realizar um parto dentro de seu carro na última segunda-feira (14) no estacionamento do Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O rapaz buscou a passageira, Luzimary dos Reis Gregório de Brito, de 29 anos, com fortes dores e contrações.



Ao perceber que o caminho até a maternidade Mariana Bulhões poderia ser demorado, o motorista parou em frente à 58ª DP (Posse) e pediu ajuda a um policial para abrir caminho. No entanto, decidiram desviar o trajeto para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que ficava mais próximo.

Em corrida contra o tempo, motorista de aplicativo realiza parto dentro do carro em Nova Iguaçu.



Reprodução pic.twitter.com/dWGoCEhyRH — Jornal O Dia (@jornalodia) October 18, 2024

"Ela me disse que dois motoristas já tinham cancelado e pediu pra eu ir muito rápido. Eu comecei a corrida para a Mariana Bulhões, no Centro. Estávamos há uns 20 minutos de lá, fora o transito. Eu liguei o alerta, farol e saí pedindo passagem para os outros carros. Mas, como ela estava com muita contração e dor, pensei rápido e parei na delegacia da Posse, buzinando e pedindo ajuda. Um policial veio me atender e foi abrindo caminho. Eu vi que não íamos conseguir chegar na maternidade, então fomos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu que era mais perto", relembrou em entrevista ao DIA.



Mesmo com a rápida ação do motorista e do policial, Emilson só teve tempo de entrar no estacionamento da unidade, colocar as luvas e realizar o parto ali mesmo, dentro do carro. Ele, que tem formação como técnico de enfermagem, mas não atua mais na área, utilizou sua experiência para ajudar a mãe e a recém-nascida.

"Na hora que entramos no estacionamento, não deu nem tempo de entrar no hospital. Só consegui parar o carro, colocar a luva, abrir a porta dela e fazer o parto. Rapidamente, o pessoal do hospital veio e fez o atendimento e os procedimentos. Graças a Deus deu tudo certo. Foi uma situação desesperadora, a adrenalina estava lá em cima, mas acabou tudo bem", contou.



A prefeitura informou que Luzimary foi encaminhada para a emergência e avaliada pelas equipes médicas, enquanto a bebê, que nasceu com 3,790 kg e 51 cm, recebeu atendimento da equipe de emergência pediátrica. Ambas foram transferidas para a Maternidade Mariana Bulhões, onde receberam cuidados puerperais e tiveram alta na quarta-feira (16).