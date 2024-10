Obra tem previsão de término em agosto de 2025 - Divulgação

Publicado 18/10/2024 14:22

Rio - A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, por meio do Programa de Saneamento Ambiental (PSAM) iniciou, nesta sexta-feira (18), a execução da última etapa da obra do Coletor Tronco do Sistema Faria Timbó, com previsão de término para agosto de 2025.

"Estamos falando de uma obra importantíssima tanto do ponto de vista ambiental, quanto social, pois ela beneficia moradores de 21 bairros, quase 1,2 milhão de pessoas, considerando todo o sistema. Sob o ponto de vista ambiental é um avanço importante pois, com todo sistema funcionando iremos retirar por dia da Baía de Guanabara o equivalente a 100 piscinas olímpicas de esgoto, o que é fundamental dentro das ações para despoluição da Baía", disse o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Com mais de 6 km de extensão, a estrutura vai coletar o esgoto de vinte e um bairros para a Estação de Tratamento de Esgoto Alegria (ETE), reduzindo o lançamento de 1.049 litros de esgoto por segundo na Baía de Guanabara, o equivalente a 36 piscinas olímpicas diárias.

O Coletor Tronco do Faria-Timbó é a última etapa de três coletores troncos construídos pela secretaria, sendo os outros o Coletor Tronco Cidade Nova e o Coletor Tronco Manguinhos. Esse conjunto possui mais de 15km de extensão e reduz em mais de 3.000 l/s de esgoto lançado na Baía de Guanabara, o equivalente a 100 piscinas olímpicas por dia.

Orçado em R$198 milhões, o coletor tronco Faria-Timbó está inserido na sub-bacia do Canal do Cunha, uma das áreas mais poluídas da Baía de Guanabara. O canal recebe a água de rios que atravessam áreas densamente povoadas como os bairros de Cascadura, Piedade, Lins de Vasconcelos, Engenho de Dentro, Inhaúma, Maria da Graça e São Cristóvão.

A obra utiliza um processo não destrutivo, por meio da tecnologia Shield Herrenknecht AVN, para escavação do túnel em rocha com maquinário único no Brasil capaz de escavar neste tipo de material, com 1,85 m de diâmetro externo e 1,5 m de diâmetro interno. Para garantir a segurança, o equipamento é abastecido com uma câmera hiperbárica, caso haja a necessidade de uma manutenção frontal.

Em uma das etapas das obras do Coletor Tronco Faria-Timbó, houve a execução de um trecho de 546 metros, a mais longa rota de tubo cravado ("pipe jacking") em rocha dura com esse diâmetro na América Latina.

Segundo a pasta, a obra beneficiará parte dos bairros de Ramos, Bonsucesso, Olaria, Del Castilho, Inhaúma, Tomás Coelho, Engenho da Rainha, Higienópolis, Engenheiro Leal, Cavalcanti, Engenho de Dentro, Pilares, Maria da Graça, Encantado, Todos os Santos, Piedade, Cascadura, Madureira, Oswaldo Cruz, Marechal Hermes e Complexo do Alemão.