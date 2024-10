Jimmy Ogro relatou que está sem acesso à contas e aplicativos bancários e cancelou participação em festival - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 18/10/2024 15:02 | Atualizado 18/10/2024 15:07

Rio - O chef de cozinha Jimmy McManis, o Jimmy Ogro, foi assaltado por quatro criminosos armados, na madrugada desta sexta-feira (18), no Rio. O também empresário e apresentador estava com a esposa, uma assessora de imprensa e um fotógrafo em um veículo, que foi levado pelos bandidos, bem como os celulares das vítimas e cerca de R$ 50 mil em equipamentos. Ele relatou o caso em seu perfil nas redes sociais, mas não revelou onde o crime aconteceu.

Na publicação, o chefe diz que o grupo voltava de uma diária de fotos e vídeos para a inauguração de um bar na próxima semana, quando foram alvos de assaltantes em um veículo. "Quatro bandidos armados desceram de um carro e levaram meu carro com tudo, computador, telefone, não só meu, mas de todo mundo que estava no carro (...) Levaram uma grana de coisa, juro, pelo menos uns R$ 40 mil, R$ 50 mil de coisas minhas também, entre notebook, equipamentos de fotos, vídeos, luz", relatou Jimmy. Confira abaixo.

Por conta do crime, o apresentador disse que não vai poder participar do Viva La Carne, festival que acontece neste sábado (19), em Fortaleza, no Ceará. "Eu não tenho acesso a conta nenhuma minha, a nada meu, a banco. Eu não vou, realmente, conseguir ir, não tenho onde deixar a cachorra agora, vou precisar ficar no Rio. Estou 'virado', delegacia a madrugada inteira para fazer o B.O (boletim de ocorrência). Enfim, é com muita dor no coração que eu não posso ir, eu adoro a cidade, adoro esse evento, mas eu não tenho a menor condição de participar esse fim de semana", lamentou.

Na publicação, o chef ainda desabafou sobre a violência na cidade. "Infelizmente a violência chegou mais perto do que a gente sempre acredita que vai acontecer com a gente (...) depois da madrugada inteira na delegacia, agora temos que recuperar documentos e todo o resto. Todos nós estamos vivos, pelo menos, seguimos em frente", escreveu. Procurada, a Polícia Militar informou que, até o momento, não há registro de acionamento para o caso.