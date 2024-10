Show de Bruno Mars lotou o estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (16) - Reprodução de vídeo / X

Show de Bruno Mars lotou o estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (16)Reprodução de vídeo / X

Publicado 18/10/2024 15:20

Rio - A SuperVia e o MetrôRio prepararam um esquema especial de funcionamento para o público que irá aos shows do cantor americano Bruno Mars, no estádio Nilton Santos, em Engenho de Dentro, neste fim de semana. As apresentações vão ocorrer no sábado (19) e no domingo (20), às 21h.

fotogaleria

Os espetáculos encerram a jornada do astro no Rio de Janeiro, que começou com um show nesta quarta-feira (16). Na quinta-feira (17), Bruno Mars esteve presente no Maracanã para assistir ao clássico Flamengo x Fluminense.Para ida aos eventos a SuperVia, que transportou 347 mil pessoas no evento de quarta, reforçou a programação e vai ter viagens diretas da Central do Brasil até a estação Olímpica do Engenho de Dentro, com intervalos de 20 minutos, entre 16h e 20h.No retorno, após o término, todas as estações vão estar abertas para desembarque e estarão disponíveis trens diretos para a Central do Brasil, com paradores em ramais como Japeri, Santa Cruz e Deodoro e intervalos de 10 a 30 minutos.O MetrôRio vai estender o horário de embarque na Central do Brasil, estação de integração, até 1h30, no final de semana de shows, buscando facilitar o retorno do público. No sábado (19), as outras estações vão funcionar de 5h à meia-noite e no domingo (20), de 7h às 23h.A empresa recomenda que, na ida, os passageiros desembarquem na Central para pegar o trem em direção ao estádio Nilton Santos. Já no retorno o público vai poder seguir para as estações das Linhas 1 e 4, no sentido Uruguai/Tijuca ou Jardim Ocêanico/Barra da Tijuca e para a Linha 2, no sentido Pavuna.