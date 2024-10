Durante as investigações, agentes encontraram fotos do criminosos portando armas e em carros roubados - Reprodução

Publicado 19/10/2024 11:49

Rio - A Polícia Civil prendeu, na madrugada deste sábado (19), Andrey Rodrigues Carvalho, conhecido como Filhote do Gabigol, apontado como braço direito de Thiago da Silva Folly, vulgo TH ou Gabigol, líder do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.



De acordo com a corporação, Andrey atuava na Vila dos Pinheiros. Durante as investigações, agentes encontraram diversas fotos no qual ele aparece portando fuzis, pistolas, vendendo drogas e conduzindo veículos de luxo roubados.