Evento reúne pacientes e seus familiaresReprodução

Publicado 19/10/2024 15:28

Rio - Um evento gratuito vai reunir pacientes de câncer e seus familiares na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, neste domingo (20), a partir das 9h.

Segundo o Instituto Unidas Para Sempre, a festa tem como proposta aproveitar o momento, conectar-se com as pessoas e falar da importância da prevenção do câncer de mama.

O encontro contará com diversos momentos para descontração, como dança, atividades para elevar a autoestima, distribuição de brindes, troca de experiências e homenagens em memória aos pacientes oncológicos que faleceram.

Além disso, os participantes terão uma dinâmica para refletir sobre a importância de se desconectar do celular e se conectar mais com as pessoas.

Jaqueline Chagas, fundadora do instituto, diz que o evento também servirá para conscientizar o público sobre o autoexame e a importância de buscar ajuda médica. Ela lembra que não são só as mulheres que podem desenvolver câncer de mama, os homens também.

"Esse assunto é pouco discutido. Porém, esse tipo de câncer mata 1% dos homens no Brasil, ou seja, 498 mortes por ano. Isso acontece, pois, quando se descobre tardiamente a doença, já se encontra em estágio avançado, o que dificulta o tratamento. Por isso, temos também alertado e acolhido cada vez mais o público masculino", ressalta Jaqueline.

Sobre o Instituto Unidas Para Sempre

A ideia de criar o instituto surgiu durante a fase de tratamento do segundo câncer que Jaqueline enfrentou. Nessa época, ela criou um grupo, junto com amigas que também enfrentavam a doença, nas redes sociais como um canal para mulheres compartilharem suas dores. O número de participantes foi aumentando cada vez mais e ainda com indicações de profissionais que se apresentavam como voluntários.

Atualmente, a instituição tem como objetivo apoiar e dar suporte ao paciente com câncer e outras patologias, além de realizar mensalmente a distribuição de cestas básicas para famílias de pacientes de câncer. O trabalho não conta com a ajuda do governo e é realizado somente com o apoio de parceiros e voluntários.

O Instituto oferece vários serviços gratuitos e atendimento multidisciplinar, como, por exemplo, acompanhamento com nutricionista, psicóloga, dermatologista, mastologista, oficina de automaquiagem, terapeuta sexual, oncologista, micropigmentação, consultoria jurídica, tratamento dentário, dentre outros. O trabalho não conta com a ajuda do governo e é realizado somente com apoio de parceiros e voluntários.