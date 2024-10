Cariocas curtem calor, mesmo com céu nublado, na Praia do Recreio e Praia da macumba - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 24/10/2024 10:04 | Atualizado 24/10/2024 13:09

Rio - O tempo voltou a fechar no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (24), trazendo chuvas fortes e ventania. No estado, o mês de outubro tem como principal característica as temperaturas elevadas e tempestades constantes.



Nesta quinta, a nebulosidade aumentou pela manhã, com pontos onde ocorre chuva fraca. Há previsão de tempestades a partir da tarde. Desta vez, elas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos. Mesmo com o tempo fechado, a temperatura não cai e os termômetros marcam a máxima de 36°C e mínima de 20°C.

Ao contrário do cenário de guerra que se viu na quarta-feira (23), com a confusão envolvendo torcedores do Peñarol, horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Botafogo, pessoas curtem a calmaria e a beleza que se tem nas praias da Macumba e Recreio, na Zona Oeste. Mesmo com o tempo nublado, o calor atraiu banhistas para o mar.