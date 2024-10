Câmera flagra o momento em que o rapaz atinge a vítima com socos e empurrões - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/10/2024 10:23 | Atualizado 24/10/2024 13:21

Rio - Uma funcionária do setor administrativo do Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi agredida por um colega durante o expediente. Câmeras de segurança de uma sala da unidade flagraram o momento em que o rapaz atinge a vítima com socos e empurrões. O caso ocorreu no último domingo (20).



Informações preliminares pontam que a confusão começou quando uma terceira funcionária, identificada no vídeo com um casaco cinza, pediu para trocar de roupa na sala. A vítima chegou a solicitar ao homem que se retirasse. No entanto, ele sai e retorna, insatisfeito com a situação, desferindo socos no rosto da colega.

Unidade Moacyr do Carmo esse funcionário agressivo partiu pra cima de outra funcionária. Pq estava sem paciência motivo estresse em casa pic.twitter.com/JJCDjgwYuq — Notícias Rio N.t S.G (@NotciasRio1) October 23, 2024



De acordo com a prefeitura, todas as providências legais foram tomadas, inclusive com a demissão do funcionário e registro de ocorrência na delegacia. O município informou que a vítima foi acolhida e atendida na própria unidade, sem danos físicos maiores.



Por fim, a direção do HMMRC ressaltou que não admite esse tipo de comportamento por parte de seus funcionários e que o caso está sob responsabilidade da polícia.

Procurada, a Civil informou o caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). Segundo a corporação, os envolvidos estão sendo ouvidos e imagens de câmeras de segurança são analisadas. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.