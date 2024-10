Queda de árvore interdita a Avenida Prado Junior, próximo à Rua Barata Ribeiro, em Copacabana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/10/2024 07:42 | Atualizado 25/10/2024 10:44

cidade enfrentou fortes chuvas que causaram estragos e transtornos em diversas regiões na tarde desta quinta-feira (24). A previsão é de que as pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e ventos intensos, continuem ao longo da tarde e noite desta sexta (25). Rio - Aque causaram estragos e transtornos em diversas regiões na tarde desta quinta-feira (24). A previsão é de que as pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e ventos intensos, continuem ao longo da tarde e noite desta sexta (25).

Durante a manhã, a cidade ainda registrava diversas vias interditadas em razão da queda de árvores, principalmente na região de Copacabana, na Zona Sul, onde equipes dos Bombeiros e limpeza trabalham para liberar os acessos.

Entre as ruas interditadas estão a Avenida Rainha Elisabeth, na altura da Rua Bulhões Carvalho, e a Rua Souza Lima. Além delas, a Avenida Prado Júnior, próximo à Rua Barata Ribeiro, também segue bloqueada após uma queda de árvore. Na altura da Rua Raimundo Correa, um trecho da Rua Barata Ribeiro está obstruído. Durante a madrugada, foram registrados ventos fortes de 67,3 km/h na estação do Forte de Copacabana.

Em Ipanema, uma árvore que havia caído e bloqueado a Avenida Borges de Medeiros, próximo à Avenida Afrânio de Melo Franco, foi removida.

Outra queda ocorreu na Rua Gaspar Magalhães, na Ilha do Governador, destruindo um carro e provocando o fechamento da via. A Comlurb está no local para fazer a remoção. Segundo moradores, a região está sem luz. De acordo com a Light, uma equipe será enviada para o local a fim de restabelecer a energia.



A previsão para os próximos dias indica continuidade do tempo instável na cidade. O Aviso Meteorológico válido até as 23h desta sexta-feira está associado a uma frente fria que se aproxima pelo oceano. Segundo o Alerta Rio, áreas de instabilidade em níveis médios e altos da atmosfera, junto ao calor e à alta umidade, contribuem para as condições de chuva. No final de semana, o tempo permanecerá fechado, e as temperaturas, que vinham altas, devem começar a diminuir.



No sábado (26), são esperadas chuvas a qualquer momento, com temperaturas variando entre 19°C e 31°C. Já no domingo (27), a temperatura sofrerá uma queda mais acentuada, com máxima de 25°C e mínima de 17°C, e há previsão de chuvas fracas a moderadas de forma isolada ao longo do dia.



A próxima segunda-feira (28) também deverá apresentar instabilidade, com céu nublado e possibilidade de chuva fraca em qualquer período do dia. As temperaturas permanecerão amenas, com mínima de 17°C e máxima de 26°C, conforme apontam as previsões.