Publicado 29/10/2024 07:18 | Atualizado 29/10/2024 09:22

Rio - Um policial civil atirou no carro de um PM, nesta segunda-feira (28), durante uma discussão na porta da 53ªDP (Mesquita), na Baixada Fluminense. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que o agente aponta a arma para o militar, confisca a chave do carro e o tranca para fora da delegacia.

— Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) October 29, 2024

Segundo a Polícia Civil, o militar foi preso em flagrante pela prática dos crimes de perseguição, violência psicológica, cárcere privado e coação no curso do processo, na forma da Lei Maria da Penha, além de desobediência. Ele já tinha ido à delegacia no domingo (27), com o intuito de intimidar sua companheira, que procurou a unidade para denunciar ser vítima de violência doméstica. Fardado e portando um fuzil, o homem se recusou a deixar a sede policial.