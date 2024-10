Moradores filmaram o tiroteio em Bangu, na Zona Oeste - Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/10/2024 21:13 | Atualizado 29/10/2024 21:51

Rio - Moradores de Bangu, na Zona Oeste, registraram um intenso tiroteio em Bangu no fim da tarde desta terça-feira (29). Assustada, a população filmou vídeos nos quais é possível ouvir a troca de tiros. Até o momento, não há registro de feridos.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que equipes do 14º BPM (Bangu) receberam informações de que estaria acontecendo um confronto entre organizações criminosas na região. Com isso, houve um reforço no policiamento na região, mas ainda não há registro de prisões ou apreensões.

Veja os vídeos:

Mais tiros na região de #Bangu. pic.twitter.com/XjjSDnvM5C — Rio de Janeiro ao VIVO (@PracaE84563) October 29, 2024