Trecho da Avenida Brasil, sentido Centro, está interditado devido a escapamento de gásReprodução/Redes sociais

Publicado 29/10/2024 18:22 | Atualizado 29/10/2024 21:05

Rio - Um escapamento de gás formou um 'chafariz' de fogo embaixo do Viaduto Marechal Trompowski, nesta terça-feira (29), e assustou motoristas e pedestres. A ocorrência interditou um trecho da pista lateral de acesso à Avenida Brasil, sentido Centro do Rio, e do viaduto que dá acesso à Ilha do Governador, na altura do Parque União.

Equipes do Corpo de Bombeiros, CET-Rio e Naturgy, distribuidora de gás natural canalizado no Rio, estão no local. O desvio para os motoristas que estão no viaduto Marechal Trompowski foi feito pela Rua Sargento Peixoto. O trânsito ficou congestionado.

Um vídeo gravado por um motorista mostra a dimensão do vazamento. Veja as imagens:

Vazamento de gás de baixo do viaduto na Av Brasil pic.twitter.com/X6YKXAjN2I — INFORMAÇÕES RIO (@Informacoes_RIO) October 29, 2024

Segundo os bombeiros, equipes foram acionadas para a ocorrência às 14h25. O quartel de Ramos e Penha estiveram no local e conseguiram controlar o fogo no início da noite. Em seguida, a Defesa Civil foi acionada para verificar os danos causados na estrutura do viaduto.

A Naturgy informou por meio de nota que o vazamento foi rapidamente controlado e foi causado por fogo ateado ao lixo que se encontrava depositado no local. A empresa também garantiu que não ocorreu falta de abastecimento de gás natural na localidade.

A companhia coloca sua Central de Emergência à disposição dos moradores pelo telefone 08000-240197.