Reunião entre o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos e o secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/10/2024 16:56 | Atualizado 29/10/2024 17:26

Rio - Os governos federal e estadual anunciaram, nesta terça-feira (29), a criação de um novo grupo de trabalho integrado para tratar da violência no estado do Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo, e secretário estadual de Segurança Pública, Victor Santos, disseram que 'sufocar' o poder financeiro do crime organizado está entre as principais estratégias.

Segundo Victor Santos, a integração vai contar com uma equipe técnica e aprofundada no assunto. "Um dos principais objetivos será investigar o fluxo financeiro de grupos criminosos e descobrir a origem do dinheiro movimentado. Este grupo é composto por profissionais que têm conhecimento sobre o assunto. São soluções que não são imediatas, mas que podem dar resultado a médio e longo prazo. Tirando a capacidade financeira, tiramos a capacidade de compra de armamento", disse.

Para o secretário Mário Luiz Sarrubo, os governos estão em plena convergência para iniciar as ações em conjunto.

"Não se trata de operações policiais, mas sim uma estrutura que possa analisar a economia do crime. Antes se pensava somente em operações policiais, mas precisamos muito mais que isso", analisou.

O encontro entre as secretarias aconteceu após uma série de episódios violentos na cidade do Rio de Janeiro. Há menos de uma semana, três inocentes foram mortos na Avenida Brasil , na Zona Norte do Rio, durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel. Na ocasião, a corporação afirmou que não tinha dados de inteligência suficientes para avançar com as tropas na comunidade.

A operação em questão também foi comentada pelo secretário de Segurança Pública do Rio durante a coletiva. Segundo Victor Santos, a ação policial da PM não tinha como objetivo prender a liderança, mas remover barricadas e chegar até a torre de telefônia que estava sendo impossibilitada de oferecer o serviço à população. "Não estava previsível que os criminosos atacariam pessoas inocentes, um cidadão que estava a 1 quilômetro de distância da operação. Hoje sabe-se que é possível. Fica como lição aprendida e nas próximas operações isso será levado em conta", disse.

Operação de Garantia da Lei e da Ordem durante reunião da cúpula do G20

Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública do Rio afirmou que em breve um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) deverá ser publicado pelo governo federal para a passagem da cúpula do G20 no Rio. Entre os dias 21 e 24 de outubro, representantes das principais economias do mundo se reunirão para discutir temas cruciais para a economia global. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo, a decisão final sobre a implementação da GLO é do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.