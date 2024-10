Wedson Douglas de Oliveira Ferreira, de 27 anos - Reprodução / redes sociais

Publicado 29/10/2024 20:33 | Atualizado 29/10/2024 21:02

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Wedson Douglas de Oliveira Ferreira, de 27 anos, executado a tiros, após negar uma carona na noite de segunda-feira (28), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com testemunhas, Wedson estava na Rua Panamense, no Jardim Meriti, quando um homem envolvido em uma confusão próxima se aproximou e exigiu que ele o levasse a outro local. A vítima teria recusado a ordem e virado as costas. Nesse momento, o suspeito atirou contra a vítima, que morreu no local.

Amigos de Wedson disseram que ele trabalhava fazendo entregas para uma farmácia e realizava corridas por aplicativos nas horas vagas para complementar a renda.

Policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados e isolaram a área para a chegada da perícia. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.

A cerimônia de despedida de Wedson ocorreu na tarde desta terça-feira (29) no Crematório Metropolitano São João Batista, no Centro de São João de Meriti.