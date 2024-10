Publicado 30/10/2024 00:00

Esquenta disputa pela presidência da Câmara. Lira fala em construir convergências entre partidos e anuncia apoio a Hugo Motta. Negociações políticas certamente serão intensas. Resta saber se interesses do Brasil também serão levados em consideração.

Ainda sob impacto do fraco desempenho do PT nas eleições municipais, Gleisi Hoffmann volta a defender regulação das redes sociais. Segundo ela, esquerda está sendo 'massacrada' na web. Querer calar críticos não combina com quem tanto fala em democracia.