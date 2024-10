Homem preso com celulares furtados foi encaminhado à 28ª DP (Praça Seca) - Divulgação / Seop

Publicado 29/10/2024 09:35

Rio - Um homem foi preso em flagrante na estação Praça Seca, do BRT, na Zona Oeste, com três celulares furtados nesta segunda-feira (28). Acionados para caso de calote, agentes do programa BRT Seguro abordaram Kaio Rodrigues Belo da Costa e, durante revista, encontraram os aparelhos. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio.

Encaminhado à 28ª DP (Praça Seca), Kaio afirmou que os telefones eram de uso pessoal. Desconfiados, os policiais inspecionaram os aparelhos e constataram que um deles estava com indicação de furto ou roubo pelo IMEI, número de identificação do aparelho. Em novos questionamentos, o homem não soube informar as senhas de desbloqueio dos outros dispositivos.

"O trabalho de segurança realizado pelo BRT Seguro coíbe de forma preventiva as ocorrências devido ao patrulhamento 24 horas dos agentes. Seguiremos atuando para proporcionar mais ordenamento e auxiliar na segurança pública da cidade", disse o secretário municipal de Ordem Pública do Rio, Brenno Carnevale.